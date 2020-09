Scuola a Pellezzano: le disposizioni del sindaco sull'avvio delle lezioni

"A Pellezzano è in corso un ulteriore sopralluogo con i tecnici comunali per verificare la pulizia dei locali sede di seggi elettorali, anche a seguito dei lavori di adeguamento strutturale effettuati". Lo comunica il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra.

I dettagli

L'amministrazione comunale ha già provveduto ad inviare una propria ditta di pulizie al termine dei lavori. "Solo se fosse ravvisata la necessità, si provvederà ad emanare ordinanza per posticipare l’apertura al 28 settembre, come sta avvenendo nei comuni limitrofi - chiarisce il sindaco - Per quanto concerne il servizio Comunale di trasporto scolastico, sarà a garantito sin dai primi giorni di scuola e saranno fornite disposizioni riguardo ad orari e fermate".