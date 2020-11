Allerta a Pellezzano per la "truffa dello specchietto": l'appello del sindaco

"Raccogliendo una segnalazione di un nostro concittadino, che ringrazio per la gentile disponibilità, vorrei mettere in guardia tutti gli automobilisti che si trovano a percorrere le strade del nostro territorio di Pellezzano. Pare che si stia verificando la classica truffa dello specchietto con una banda specializzata, che cerca di coinvolgere i malcapitati in falsi incidenti stradali per poi indurli, con l’inganno ma anche con minacce, a versare somme di denaro per risolvere bonariamente la controversia". A lanciare l'allarme è il sindaco Francesco Morra raccomandando a tutti la massima attenzione ed, eventualmente, di chiedere, se necessario, l'intervento delle forze dell'ordine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La modalità della truffa

Il modus operandi è lo stesso da sempre utilizzato: un soggetto della banda fa notare il danno arrecato, per finta, alla propria auto da quella della vittima. Da un veicolo fermo o che avanza più lentamente, viene lanciato qualcosa che arriva sulla fiancata dell’auto del malcapitato prescelto, provocando un leggero rumore. A quel punto l’auto dei truffatori si accosta a quella della vittima, facendo notare il danno. Da lì parte la pretesa di un risarcimento in denaro per evitare compilazioni di moduli, burocrazia e constatazioni amichevoli. Il primo cittadino ha già allertato il Comando di Polizia Municipale e i carabinieri della locale stazione di Pellezzano per effettuare un attento monitoraggio di tutto il territorio. Sembra che già alcuni episodi di questo tipo si siano verificati nei pressi dell'ufficio postale di Capezzano. Si raccomanda la massima prudenza.