"I percorsi d'acqua" a Sarno: in arrivo 39 mila euro dal Ministero dell'Interno

In arrivo dal Ministero dell'Interno 39 mila euro (fondi Pnrr) per il completamento del progetto "I percorsi d'acqua" a Sarno. Lo annuncia il sindaco Giuseppe Canfora. Il Viminale infatti,a seguito delle diverse segnalazioni pervenute dagli enti locali circa le criticità finanziarie riscontrate sui finanziamenti concessi con il decreto del 23 febbraio 2021, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per il Pnrr, ha avviato l'erogazione, in aggiunta alla prima quota pari al 20 per cento del contributo concesso, un’anticipazione ulteriore del 10% del citato contributo assegnato.

Il commento

In particolare, relativamente all’annualità 2021 (decreto del 23 febbraio 2021), è stato disposto il pagamento nella misura del 10% del contributo concesso a favore di 1502 Enti che hanno in precedenza ottenuto l’acconto del 20% e avviato le procedure di affidamento dei lavori nei termini stabiliti dalla normativa. “Finalmente – commenta il primo cittadino - il Governo si è reso conto che i Comuni non ce la fanno ad anticipare risorse di cassa dal proprio bilancio e se qualche progetto tarda a concludersi non è per demerito nostro ma a causa del ritardo nell'erogazione dei fondi Pnrr”.