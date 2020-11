Percorsi Covid, blitz del Nas al "Ruggi" e negli ospedali della zona sud

Blitz dei carabinieri del Nas negli ospedali salernitani per accertare la regolarità dei percorsi Covid. I controlli, in particolare, hanno riguardato il pronto soccorso dell’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” e il plesso “Giovanni Da Procida” di Salerno, e i nosocomi di Oliveto Citra, Roccadaspide e Sapri.

I controlli

Al termine degli accertamenti non sarebbero state riscontrate irregolarità. L’attività del Nucleo Antisofisticazione e Sanità dei Carabinieri proseguirà anche nelle prossime settimane per verificare il corretto svolgimento delle prestazioni sanitarie di assistenza e soccorso soprattutto durante l’emergenza sanitaria in corso.