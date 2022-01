Perdita d'acqua in via Roberto Santamaria: rubinetti di nuovo a secco a Torrione

Improvvisa interruzione idrica verificatasi stamane in via Roberto Santamaria e strade adiacenti: Sistemi Salerno Servizi Idrici ha individuato in via Roberto Santamaria alle ore 14.15, a seguito di numerose verifiche, una perdita non affiorante (la fuoriuscita idrica si immetteva direttamente in un canale fognario).

I disagi

La società sta procedendo ad isolare il tratto di rete in via Roberto Santamaria per effettuare l’intervento riparativo e con una manovra tecnica provvederà ad approvvigionare tutte le altre strade attualmente interessate dalla sospensione, alias via Roberto Santamari, via V. Bello, piazza Gian Camillo Gloriosi, via G. Bufano e via T. Simeonsio.

Seguiranno aggiornamenti