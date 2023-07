Riduzione delle perdite d'acqua a Salerno: presentato il progetto al Comune

Sono state presentate questa mattina dalla Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A ( società interamente partecipata dal Comune di Salerno per il tramite della controllante Sistemi Salerno – Holding Reti e Servizi S.p.A) - alla presenza dell’assessore all’urbanistica e Lavori pubblici, Michele Brigante e dell’assessore all’ambiente Massimiliano Natella - le attività dell’intervento proposto nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Infrastrutture e Reti 2014 – 2020 REACT-EU, per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle stesse, che è stato ammesso al finanziamento ai sensi dell’art. 9.3 dell’avviso, lettera i), per un importo a valere sul Pon di 13.069.895,77 euro.

I dettagli

L’Ente Idrico Campano e Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. hanno sottoscritto apposita convenzione per consentire la realizzazione della proposta progettuale, che prevede l’esecuzione di attività/servizi/lavori tra cui:

Telecontrollo: realizzazione di un sistema di supervisione, gestione e telecomando dell’infrastruttura idrica;

realizzazione di un sistema di supervisione, gestione e telecomando dell’infrastruttura idrica; Smart–Meter: installazione di 11.000 contatori del tipo Smart presso le utenze;

installazione di 11.000 contatori del tipo Smart presso le utenze; Distrettualizzazione: verifica e riqualificazione distretti zona Orientale e Frazioni Alte, realizzazione distretti Zona Occidentale;

verifica e riqualificazione distretti zona Orientale e Frazioni Alte, realizzazione distretti Zona Occidentale; Realizzazione e Sostituzione tratti di rete: oltre 10km di nuove tubazioni in tutta la città di Salerno.

I vantaggi del progetto REACT-EU:

Riduzione delle perdite; Miglioramento della qualità dei servizi al cittadino (riduzione delle interruzioni del servizio, riduzione degli interventi riparativi con minori disagi conseguenti); Riqualificazione degli asset gestiti (tubazioni nuove) e più in generale delle infrastrutture (minor numero di interventi e quindi riduzione dell’impatto su pavimentazioni stradali); Bilanci idrici anche su porzione di rete (distretti) con identificazione delle priorità di intervento; Forte aumento della capacità di gestione del sistema idrico (telecontrollo, manutenzione, sospensioni idriche, gestione delle emergenze, etc..); Smart-Metering (telelettura misuratori di utenza).

Il commento

Il presidente di Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A., Mariarosaria Altieri, ha dichiarato: “L’attuazione del progetto REACT-EU rappresenta un momento storico per la città di Salerno: ridurremo significativamente le perdite stradali, potenzieremo la rete e la controlleremo con maggiore efficienza, tutelando la risorsa a tutto vantaggio dell’ambiente e dei cittadini. Questi ultimi, in particolare, attraverso i contatori Smart, avranno la possibilità di far leggere a distanza i propri consumi, così che la fatturazione possa sempre avvenire su letture effettive e in modo da poter verificare eventuali anomalie del misuratore in tempi ridotti. Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. è oggi un esempio virtuoso di azienda idrica a livello regionale e nazionale, ed è diventata un punto di forza del Gruppo Sistemi Salerno”.