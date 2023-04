Guardia di Finanza: perquisite le sedi di Salernitana, Roma e Lazio, le precisazioni della società granata

Blitz della Guardia di Finanza presso le sedi di Salernitana, Roma e Lazio. Le fiamme gialle, su disposizione della Procura, hanno avviato i controlli per "acquisire documentazione contabile ed extracontabile attinente alle cessioni dei calciatori".

Le indagini

Nel caso di Salernitana e Lazio, le indagini puntano i riflettori sul trasferimento di calciatori tra le due società avvenute nelle stagioni sportive 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21. Emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, nonché false comunicazioni sociali: queste le accuse. L'indagine riguardante la Roma si riferisce a operazioni di calciomercato avvenute tra il 2017 e il 2021. In quello stesso periodo, attenzionati anche i trasferimenti di diversi giocatori tra Lazio e Salernitana.

La precisazione della US Salernitana

La U.S. Salernitana 1919 in relazione alle notizie di stampa che riferiscono di perquisizioni presso le sedi di alcune società di calcio, tra cui la stessa Salernitana, chiarisce che l’attuale compagine societaria è del tutto estranea alle operazioni oggetto di indagine, riferendosi le stesse a stagioni sportive che precedono il cambio di proprietà. La scrivente Società ha prestato la massima collaborazione agli organi inquirenti e resta a loro ulteriore disposizione.