Salerno Pulita: sperimentazione Tarip, buona la prima

Al via, da ieri sera, le operazioni di peso dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche che hanno aderito al progetto sperimentale per introdurre anche a Salerno la Tarip, la Tariffa puntuale. La città è stata suddivisa in sei macro zone e in cinque di esse ieri sera, dalle ore 20 alle 20.30, i partecipanti hanno esposto davanti al portone, su suolo pubblico, il mastello di colore rosso che hanno ricevuto in dotazione con all’interno il vetro e con all’esterno, poggiata sul coperchio, la busta di colore verde con l’organico. Subito dopo i facilitatori, muniti di badge, pettorina arancione, bilancino e tablet hanno cominciato a pesare il vetro e l’organico conferiti attribuendone i relativi quantitativi alla singola utenza grazie al codice univoco di cui è dotato ogni singolo mastello. Le operazioni sono proseguite ben oltre la mezzanotte. Alle quattro di questa mattina, poi, è iniziata la raccolta da parte degli addetti di Salerno Pulita che hanno svuotato sia i mastelli rossi dei partecipanti alla sperimentazione che i bidoni condominiali per il vetro e l’organico. In mattinata, dopo lo svuotamento, gli utenti che hanno aderito alla sperimentazione hanno potuto ritirare il proprio mastello per poterlo riutilizzare per i successivi conferimenti. Stamattina le operazioni di peso si sono svolte nei rioni collinari, da Matierno a Sordina, dove, come è noto, la raccolta viene effettuata di pomeriggio.

Come aderire

E' ancora possibile iscriversi alla sperimentazione e lo si può fare sia presso i Centri di raccolta comunale Fratte e Arechi - dove al momento dell’iscrizione si ritirano anche il mastello e le buste per la raccolta da utilizzare nei circa tre mesi della sperimentazione - che presso il Centro di raccolta mobile che sabato 23 marzo, dalle ore 9 alle ore 12.30, sarà nel quartiere Italia in via Medaglie d’oro all’angolo con viale Kennedy. L’iscrizione è possibile effettuarla anche tramite internet sul sito di Salerno Pulita e ricevere a casa il mastello con le buste. Dalla sperimentazione, per motivi di orario di conferimento, sono esclusi gli utenti che risiedono nelle strade della zona movida, il cui elenco è consultabile sul sito di Salerno Pulita. Si ricorda che il passaggio dalla Tari alla Tarip è previsto da una legge nazionale del 2013. Salerno Pulita e Comune di Salerno in questo progetto sono supportati dal Conai (Consorzio nazionale imballaggi), che si avvale della collaborazione tecnica di Officine Sostenibili, e da Legambiente che ha fornito i facilitatori che nelle scorse settimane sono stati opportunamente formati.