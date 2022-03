Pescavano bianchetti in mare aperto: maxi multa per un'imbarcazione nel Cilento

Alle prime luci di ieri, i militari dell’Ufficio Locale Marittimo di Sapri, hanno posto sotto sequestro una rete cosiddetta “sciabica” appartenente ad un motopesca della locale marineria. Complesse le operazioni di recupero, per le quali si è reso necessario l’intervento di un mezzo navale dall’Ufficio Locale Marittimo di Marina di Camerota, a causa delle condizioni meteo non favorevoli e viste le dimensioni dell’attrezzo, che, per sfuggire al sequestro, gli occupanti dell’unità hanno tentato di abbandonare in mare.



Le sanzioni

Al comandante è stata verbalizzata anche la sanzione amministrativa prevista per essersi opposto al controllo in banchina da parte del personale militare rifiutandosi di rientrare all’ormeggio e per l’irregolare assunzione di un marittimo a bordo, oltre ad un’altra multa di 2000 euro per aver pescato con attrezzi vietati dalla normativa vigente. L’attenzione nei confronti di questo tipo di attrezzi è molto alta, essendo impiegati per la cattura del bianchetto, pesce azzurro nel suo stato di novellame. Le reti utilizzate per questo tipo di pesca, infatti, sono appositamente composte da un sacco terminale a maglie strettissime che rende impossibile la selettività degli esemplari con conseguente danno alle risorse biologiche marine.

L'altra ispezione

Nella stessa mattina, inoltre, altri 8 kg di novellame sono stati rinvenuti all’interno di una pescheria e sottoposti a sequestro dai militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro nel Comune di Sapri. Il prodotto, dichiarato non idoneo al consumo umano dal personale veterinario dell’Asl di Salerno, è stato destinato alla distruzione a carico del contravventore.