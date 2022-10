Pesca illegale in Cilento: sequestrata una rete a Santa Maria

Ancora pesca illegale in Cilento: la Guardia Costiera di Agropoli, infatti, ha individuato e sequestrato una rete da pesca della lunghezza di circa 600 metri posizionata ad una distanza di circa 500 metri rispetto alla costa, in località Lago, a Santa Maria Castellabate.

Il blitz

Gli uomini dell’ufficio circondariale marittimo hanno appurato che tale strumento da pesca, sprovvisto di marcatura, costituiva un potenziale pericolo e un sicuro intralcio per la navigazione e per le altre attività marittime, perchè non correttamente segnalato. Nell'ambito dello stesso intervento, la guardia costiera ha sanzionato un diportista beccato nella Zona A (riserva integrale) dell’Area Marina Protetta. Il monitoraggio continua.