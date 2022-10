Pesca illegale in Cilento: sequestrato un Palangaro a Ogliastro

In azione, la Guardia Costiera di Agropoli: i militari hanno individuato e sequestrato un “Palangaro”, strumento da pesca della lunghezza di circa 1.2 km provvisto di oltre 300 ami, posizionato per gran parte a Ogliastro di Santa Maria di Castellabate, in area protetta.

Il sequestro

Lo strumento da pesca vietato costituiva potenziale pericolo e sicuro intralcio per la navigazione perchè non correttamente segnalato ed era anche sprovvisto della marcatura. Il monitoraggio continua.