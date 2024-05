Peste suina africana, nuovo caso nel salernitano: scatta l'allarme

Nuovo caso di Peste Suina Africana nel salernitano, a Buonabitacolo per la precisione. Negli ultimi giorni, inoltre, sono stati sequestrati maiali detenuti illegalmente in allevamenti familiari a Montesano sulla Marcellana. Lo rende noto il Cresan.

Gli interventi

Le operazioni di depopolamento dei cinghiali, intanto, continuano sia nella Zona di Restrizione II (rossa) che nella Zona I. In provincia di Salerno e in tutta la regione Campania proseguono le attività per debellare la PSA. La Zona II (rossa) comprende i comuni di Sassano, Casaletto Spartano, Montesano sulla Marcellana, Casalbuono, Buonabitacolo, Sanza, Padula e Caselle in Pittari. Un anno fa, il 20 maggio 2023, nella Foresta Cerreta-Cognole furono trovate le prime cinque carcasse di cinghiali positive alla PSA. Durante l'anno sono stati individuati sei allevamenti familiari con suini non identificati. L'ultimo caso di carcassa positiva è stato trovato a Buonabitacolo il 15 maggio scorso grazie ai Gruppi Operativi Locali (GOT) e ai Servizi Veterinari Locali. Nonostante le restrizioni, nuovi casi di detenzione illegale di suini continuano ad emergere, come due giorni fa a Montesano sulla Marcellana, dove sono stati sequestrati tre suini privi di identificazione. Le operazioni di abbattimento e distruzione degli animali continuano secondo le disposizioni dell'Ordinanza 2/2004 del Commissario straordinario alla PSA. I Servizi Veterinari locali e i Medici Veterinari dei Centri di riferimento regionale del Cresan e del Cribban proseguono nelle verifiche delle condizioni di biosicurezza negli allevamenti suini commerciali.