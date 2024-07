Peste suina: incremento di casi nel salernitano, ridefinite le zone da attenzionare

Torna a preoccupare l'allarme peste suina in Campania e Salerno risulta la provincia che ha accusato più aumento negli ultimi 7 giorni, per un totale di 11 nuovi casi. Dal 1 gennaio 2022 i focolai nella Regione sono stati 65. La Commissione Europea ha pubblicato il 1 luglio il nuovo Regolamento di esecuzione 2024/1857 che modifica le zone di restrizione per Peste Suina Africana in seguito all'insorgenza dei nuovi casi in suini selvatici in Italia, Polonia e Slovacchia e in suini domestici in Grecia, Lettonia, Lituania e Polonia. In Campania, dall'inizio di giugno, sono stati, dunque, rilevati diversi focolai di peste suina africana in suini selvatici. "Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio", che dovrebbe riflettersi nell'allegato al decreto 2023/594 - precisa il nuovo regolamento . Di conseguenza, tale area dell'Italia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I, situata nelle immediate vicinanze di un'area elencata come zona soggetta a restrizioni II interessata da questi recenti focolai, "dovrebbe essere elencata come zona soggetta a restrizioni II" e "le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite per tenere conto di questi focolai".

I dettagli

Nell’ultimo mese, circa 20 le carcasse individuate tra Sanza e Caselle in Pittari. Nella Zona di Restrizione I restano Piaggine, Monte San Giacomo, Tortorella, Teggiano, Sala Consilina, Rofrano, Ascea, Valle dell’Angelo, San Giovanni a Piro, Vibonati, San Rufo, Roccagloriosa, Laurito, Roscigno, Futani, Sapri, Polla, Ispani, Montano Antilia, Novi Velia, Laurino, Campora, Cannalonga, Cuccaro Vetere, Celle di Bulgheria, Corleto Monforte, San Pietro al Tanagro, Sacco, Torraca, Sant’Angelo a Fasanella, Sant’Arsenio, Atena Lucana, Bellosguardo. Entrano San Mauro La Bruca, Ceraso, Vallo della Lucania, Camerota, Centola, Pisciotta, Moio della Civitella. Mentre nella Zona II o Zona Rossa sono inserite Sassano, Casaletto Spartano, Montesano sulla Marcellana, Casalbuono, Buonabitacolo, Sanza, Padula e Caselle in Pittari e si aggiungono Rofrano, Torre Orsaia, Alfano, Morigerati, Roccagloriosa, Tortorella. Disposte anche trappole per i cinghiali attraverso la cattura in alcune gabbie oltre alla presenza di selecontrollori.