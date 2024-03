Nuovi casi di peste suina nel Vallo di Diano: trovati tre cinchiali morti

Torna l’allarme peste suina nel Vallo di Diano. Negli ultimi giorni sono tre le carcasse di cinghiali risultati positivi in un’area agricola al confine tra i comuni di Buonabitacolo e Sanza. A far scattare l’intervento del servizio veterinario dell’Asl Salerno è stata la segnalazione di alcuni cacciatori che hanno rinvenuto i tre animali morti, che ora sono stati condotti presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici per ulteriori analisi ed accertamenti.