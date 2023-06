Peste suina, Matera scrive a De Luca: "Servono ristori per gli allevatori"

Istituire un fondo "ristori" per gli allevatori della razza suina e attivare una misura regionale straordinaria di aiuti destinati agli allevatori delle aree contagiate. È quanto propone il consigliere regionale Corrado Matera in una lettera inviata al governatore De Luca ed all'assessore all'Agricoltura Caputo alla luce dell'epidemia di peste suina africana. “È necessario - spiega - mettere in campo interventi urgenti, finalizzati ad arginare l’epidemia di peste suina africana che purtroppo ha fatto la sua comparsa in Campania e in particolare in alcune aree del Vallo di Diano e del Cilento”.

La lettera

“Mi preme rendervi partecipi - scrive il consigliere regionale - della forte preoccupazione emersa a seguito della diffusione della peste suina africana”. Le segnalazioni della Psa hanno portato all'emanazione di una ordinanza del presidente della giunta regionale, che ha istituito una zona infetta che interessa ben 17 comuni del Vallo di Diano e dell’Alto Cilento, al fine di monitorare l'evoluzione della situazione epidemiologica. Alla luce della stima calcolata dall'Associazione Coldiretti, si contano circa 7000 capi di suini solo nei comuni valdianesi, e la pericolosità e la pervasività dell'emergenza virale, oltre a causare una strage di animali, determina al contempo un danno economico di non poco conto per gli allevatori stessi.