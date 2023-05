Peste suina, scatta l'allarme nel Vallo di Diano: il monitoraggio

E' stato registrato nel Vallo di Diano, il primo caso di peste suina: è quanto emerso dalle analisi dell’Istituto Zooprofilattico di Portici, effettuate sulla carcassa di un cinghiale attenzionata dal servizio veterinario dell’Asl di Salerno, dopo la segnalazione dei Forestali.

L'allarme

Va ricordato che la peste suina non è trasmissibile all’uomo, ma solo ad altri animali. La Regione Campania ha intanto delineato una zona di circa 15 chilometri che include i comuni di Montesano, Sassano, Sanza, Buonabitacolo, Padula, Casaletto Spartano, Casalbuono e Caselle in Pittari, per monitorare suini selvatici e domestici. Attenzione alta, dunque, tra allevatori e agricoltori.