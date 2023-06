Emergenza Peste Suina, l'assessore: "Subito i ristori per le aziende nel salernitano"

“Partiranno da subito i ristori per le aziende suinicole che si trovano nelle aree infette che macelleranno i suini per autoconsumo. Accantonate anche le risorse per le aziende commerciali”. Lo ha annunciato Nicola Caputo, assessore regionale all'Agricoltura, a margine della riunione che ha tenuto con il Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana Vincenzo Caputo sull’emergenza in corso in alcune aree della provincia di Salerno. “Saremo vicini agli allevatori e ai territori – spiega l’assessore - assicureremo certezza e rapidità dei ristori, non solo per le aziende suinicole commerciali, ma anche per quelle ad uso familiare". Il percorso messo a punto dal Assessorato all'agricoltura della Regione Campania prevede alcune azioni conseguenziali, alias il censimento delle aziende zootecniche, del numero degli animali e del loro stato sanitario, il depopolamento delle aziende familiari e commerciali nella zona rossa soggetta a restrizioni, l'inizio della campagna di depopolamento partendo dalle aree periferiche fino a arrivare al centro del focolaio e l'intensificazione della ricerca dei suini selvatici (cinghiali) per la reale quantizzazione del focolaio.

Parla Caputo

"Abbiamo dato risposte immediate attivando tutte le procedure previste. Io stesso sono in continuo contatto con tutti gli esperti del settore per applicare in modo rigoroso le misure predisposte. Contiamo, anche grazie al coinvolgimento delle Associazioni dei cacciatori e dell’ENCI con i cani da detection nella ricerca delle carcasse, di riuscire ad uscire da questa emergenza entro 18-24 mesi. In anticipo rispetto a quanto previsto dallo stesso Commissario straordinario che ha stimato in 36/60 mesi il tempo necessario per il superamento dell’emergenza”.

Intanto, ad esprimersi sull'emergenza Peste Suina, è stato anche Antonio De Luca, Vescovo di Teggiano-Policastro: "Alla luce degli ultimi accadimenti inerenti l’emergenza della Peste Suina Africana sul territorio della nostra Diocesi di Teggiano-Policastro, intendo prima di tutto esprimere la mia vicinanza e la mia solidarietà alle istituzioni e agli allevatori. Insieme ai Parroci avverto il bisogno di esprimere solidarietà e chiedere attenzione in questo momento certamente difficile per alcune nostre comunità. Apprendo dagli organi di stampa, ma anche dalle notizie giuntemi da parte di amministratori e di numerosi cittadini, che l'infezione che colpisce suini domestici e selvatici ha compromesso e sta compromettendo una fetta importante della nostra economia", ha osservato. Dal rinvenimento di carcasse infette a maggio scorso nell’area della Cerreta Cognole si è arrivati all’istituzione della zona rossa comprendende ben 17 comuni: Buonabitacolo, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Montesano sulla Marcellana, Monte San Giacomo, Morigerati, Padula, Piaggine, Rofrano, Sala Consilina, Sassano, Sanza, Teggiano, Torraca, Tortorella e Valle dell’Angelo. "A causa di questa malattia infettiva, non trasmissibile all’uomo, si dovrà procedere alla macellazione dei suini sia da allevamento che domestici. Sul nostro territorio sono oltre 8.800 capi: numeri che testimoniano l’importanza e la portata economica delle aziende suinicole. - continua il Vescovo - Auspico che la sinergia e la collaborazione delle Istituzioni - il Commissariato nazionale alla PSA, la Regione Campania, l’Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, i Comuni interessati, l’Asl di Salerno - portino a dei risultati celeri al fine di bloccare, eradicare l’infezione ed evitare che possa coinvolgere altri territori limitrofi. Raccolgo le preoccupazioni legittime dell’intero settore e della filiera suinicola e auspico che quanto prima sia le aziende che i privati cittadini possano essere sostenuti con i giusti indennizzi. Non meno preoccupazionealtresì coinvolto dalle misure di contenimento; abbiamo assistito alla cancellazione di alcune manifestazioni all’aria aperta in montagna, pellegrinaggi ed eventi legati alla tradizione delle comunità. È dovere delle istituzioni salvaguardare il nostro tessuto produttivo seriamente minacciato dall’emergenza. Mi auguro che il continuo monitoraggio epidemiologico e il lavoro costante di tutti i soggetti coinvolti, portino ad una risoluzione definitiva della problematica. Alle famiglie e agli allevatori va il sostegno e la sensibilità di tutta la comunità ecclesiale", ha concluso sua eccellenza monsignor De Luca.