Peste suina, il sindaco di Caselle in Pittari: "La solidarietà non basta: sì a ristori e a modifiche sulla caccia"

In merito alla problematica della peste suina che interessa i nostri territori , ho accolto con particolare interesse la preoccupazione del Presidente della Regione De Luca per l’impatto socio-economico che la PSA può avere sui nostri già depressi territori. Però, in circostanze come questa, la solidarietà da sola non basta. Sicuramente sarebbe importante poter scongiurare la macellazione dei suini ed in alternativa poterla rimandare per poter valutare , nel breve periodo ed in modo controllato, l’andamento del contagio per eventualmente ridurre la zona rossa e di conseguenza l’impatto delle misure da adottare.

Lo ha detto Giampiero Nuzzo, sindaco di Caselle in Pittari che ha puntato i riflettori sulla peste suina e sulla zona rossa delineata per arginare il contagio: "Qualora,. per motivi di prevenzione e quindi di eradicazione del virus, dovesse essere necessario adottare la macellazione, quale provvedimento ineluttabile, allora, a mio avviso, la Regione deve adottare assolutamente altri provvedimenti: sia di carattere economico che di scelte tanto coraggiose quanto ormai necessarie e non più procrastinabili - aggiunge il primo cittadino - In primo luogo i ristori. Che devono essere adeguati e devono prevedere il rimborso degli investimenti e dei mancati guadagni per quanto riguarda gli allevamenti intensivi e il solo rimborso dell’investimento per quelli familiari. In secondo luogo, affrontare finalmente e seriamente la problematica dei cinghiali, prevedendo una modifica del calendario venatorio in modo da ampliare il periodo di caccia agli stessi e ridurne in tal modo e significativamente la presenza. Non si può aspettare ancora e far finta di nulla, visto che ormai i cinghiali si avvistano persino nei centri abitati. Questo è ciò che bisogna chiedere alla Regione per fare in modo che la solidarietà espressa ai nostri territori non sia solo di prassi, ma possa trovare un adeguato ed evidente riscontro pratico", ha concluso.