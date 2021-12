Gettano petardi nella fontana della villa comunale: muoiono tutti i pesciolini rossi, l'ira del sindaco di Baronissi

Cittadini esemplari hanno pensato di inneggiare, a modo proprio, alla vita e all’amore. I loro petardi fatti esplodere, di notte, nella fontana della villa comunale hanno fatto strage dei pesciolini rossi, tanto amati e vezzeggiati da tanti di noi.

Lo ha detto il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante, su Facebook. "Eppure siamo in epoca di pandemia, in giorni di morte e di sofferenza - ha aggiunto il primo cittadino - Ogni commento è vano!”. Tanta amarezza per l'increscioso accaduto che ha provocato la morte dei pesciolini della fontana.