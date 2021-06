Esplode bombola del gas, casa distrutta a Petina: grave un 51enne

Dramma, questa mattina, a Petina, dove una bombola del gas è esplosa all’interno di un’abitazione del centro del paese. Il boato ha spaventato i residenti, che hanno prontamente telefonato alla Polizia Locale.

I soccorsi

L’esplosione ha danneggiato seriamente l’immobile, dov’era presente un uomo di 51 anni che avrebbe riportato ustioni in varie parti del corpo. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118, che lo hanno condotto d’urgenza all’ospedale “Cardarelli” di Napoli. Le sue condizioni di salute sarebbero gravi. Intanto, sono in corso le indagini dei carabinieri e dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area.