foto archivio

Paura sui monti di Petina: due giovani salvati dai vigili del fuoco

I giovani si trovavano in una località impervia, di montagna, non facilmente raggiungibile. E' stato, però, incessante il lavoro dei caschi rossi: lieto fine grazie al ritrovamento. Operazioni condotte in sinergia con i Carabinieri Forestali ed i Carabinieri della Stazione locale