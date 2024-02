Truffe su conti correnti tramite SMS e phishing: perquisizioni anche a Battipaglia

Truffe su conti correnti mediante SMS e telefonate di phishing: la Polizia di Stato ha eseguito 18 perquisizioni e sequestri di materiale informatico nelle province di Salerno, Caserta, Napoli e Livorno. Dopo circa un anno di indagini, avviate a seguito della querela di un anziano milanese, la Polizia di Stato ha eseguito le perquisizioni tra Toscana e Campania, a carico di 18 soggetti indagati, in concorso tra loro, per truffa aggravata. L’attività investigativa, condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Lombardia sotto la direzione della Procura della Repubblica di Milano, ha permesso di ricostruire l’insidioso meccanismo truffaldino che ha indotto la vittima a trasferire l’ingente somma complessiva di 241.000 euro su conti correnti aperti e gestiti dagli indagati.

Il sistema

In particolare, la vittuma milanese ha ricevuto un SMS, apparentemente riconducibile al servizio clienti del proprio istituto di credito, che lo avvisava di un attacco informatico in corso sul suo dispositivo mobile e sui conti correnti ad esso collegati. Cliccando su un link riportato nel messaggio, avrebbe avviato la fantomatica procedura di blocco per la messa in sicurezza del capitale. Subito dopo aver seguito le indicazioni dei criminali, il malcapitato ha ricevuto la telefonata di un sedicente operatore del servizio antifrode della propria banca, il quale, dopo avergli confermato che il suo conto corrente era sotto attacco, lo ha indotto a spostare tutti i propri risparmi verso conti “sicuri” al fine di interrompere i “prelievi non autorizzati”. Tale trasferimento è avvenuto attraverso diversi bonifici eseguiti dalla vittima verso IBAN riconducibili a conti correnti italiani.

Gli accertamenti

Gli accertamenti hanno consentito agli investigatori di risalire a 18 persone, 11 delle quali con precedenti penali anche specifici di cui 7 residenti nell’Agro Aversano, 8 a Napoli, 2 a Battipaglia e uno a Livorno. Le perquisizioni informatiche svolte con il coordinamento del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni sui cellulari e sugli altri dispositivi informatici sequestrati agli indagati hanno già fornito agli inquirenti milanesi importanti riscontri sulla vasta portata dell’attività delinquenziale oggetto di indagine, nonché interessanti spunti per la prosecuzione e l’ampliamento delle investigazioni, per ricostruire l’intera filiera delittuosa e smantellare l’organizzazione criminale che progetta le frodi e ne ricicla i proventi illeciti.