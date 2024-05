Emergenza furti, il sindaco: "Più pattuglie in strada e telecamere ai varchi di ingresso/uscita"

Più pattuglie delle forze dell’ordine, telecamere ai vachi di accesso e di uscita delle autostrade e un accordo con l’Abi (Associazione Banche Italiane) per mettere in campo una strategia di sicurezza diversa per evitare i furti ai bancomat. Di questo e di molto altro si è parlato, lunedì scorso, durante un incontro tra il Prefetto Francesco Esposito, il Questore Giancarlo Conticchio e il sindaco Vincenzo Napoli, alla luce dei numeri furti che si sono verificati nelle ultime settimane in città.

La linea dura

A confermare queste misure è proprio il primo cittadino: “Abbiamo dibattuto di diverse problematiche che si riferiscono, di fatto, al tema della sicurezza percepita. Da statistiche di numeri brutali, non si ha un incremento di fenomeni di delinquenza per quanto riguarda i delitti predatori, però c’è una percezione di cui bisogna tenere conto. Si è deciso di svolgere un’azione comune nella richiesta per chiedere ulteriori pattuglie della Polizia di Stato e delle forze dell’ordine per la città di Salerno. "Un’altra richiesta all’Anas di munire di telecamere i varchi di uscita e di ingresso laddove non ci sono”, in particolare dove non è presente la stazione per il pagamento del ticket. E poi la richiesta all’Associazione Banche Italiane di “organizzare diversamente gli Atm (bancomat). Se sono posti all’esterno della banca vanno monitorati con occhio elettronico e muniti di meccanismi anti-infrazione come il fumogeno”.