Notte Bianca a Salerno: scatta il piano traffico, i divieti e gli obblighi

Tutto pronto per la Notte Bianca di Salerno. Il Comune ha predisposto il piano traffico per evitare disagi e garantire la fluidità della circolazione. In particolare, in piazza Monsignor Grasso e via Madonna di Fatima (tratto compreso tra Via Ventimiglia e Via F. Gaeta) è istituito il divieto di sosta e fermata con la rimozione forzata, nonché il divieto di transito per tutti i veicoli dalle ore 7 del 9 luglio e sino alle ore 5 del mattino successivo.

I divieti

Inoltre, scattano il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli dalle ore 7 del 9 luglio e sino alle ore 5 della giornata successiva, mentre il transito veicolare verrà vietato dalle ore 17 del 9 luglio e sino alle ore 5 del mattino successivo in:

• Via Fiume (lato Orientale del tratto compreso tra Via Picenza e Via Ceruso);

• Via Trento (compresa carreggiata laterale);

• Via B. Garofalo;

• Via Olivieri;

• Piazza della Libertà;

• Via Raffaele Mauri (tratto compreso tra Via Vacca e Via Garofalo)

• Piazza Caduti Civili di Brescia,

• Via Posidonia (tratto Via Trento-Via Pietro del Pezzo),

• Via Ventimiglia (tratto Piazza Caduti di Brescia – Lungomare Colombo),

• Via Madonna di Fatima (tratto compreso tra Via F. Gaeta e Via VI Settembre),

• Via VI Settembre 1860;

• Via Settembrini (tratto adiacente la Villa Carara);

• Piazza Gian Camillo Gloriosi

• parcheggio sottostante la piazza Gian Camillo Gloriosi in entrata ed in uscita;

• Piazza A. Santelmo;

• Via Roberto Santamaria sino a Via V. Bello

• Via Germano Ricciardi.

Verranno chiuse al traffico veicolare tutte le strade nei punti d’immissione sulle arterie interessate dalla manifestazione.

Gli obblighi per i mezzi pesanti

Dalle ore 7 del 9 luglio, poi, gli autobus e tutti gli automezzi di portata superiore a 35 quintali provenienti dalla periferia, giunti alla rotatoria del Parco Arbostella avranno l’obbligo di instradarsi sulla Via Raffaele Mauri e seguenti, mentre vetture e motocicli potranno transitare attraverso Via Fiume.

Dalle ore 7 alle ore 17 del 9 luglio, i mezzi di trasporto pubblico provenienti dalla periferia osserveranno il seguente percorso: Via Raffaele Mauri, Via Luigi Angrisani, Via Limongelli, Via Smaldone, Via Vito Lembo e quindi Via Trento e seguenti.

L'avviso