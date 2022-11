Presentato il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile: "Obiettivo vivibilità e sicurezza"

Sono due gli incontri sul territorio organizzati dall'amministrazione per presentare alla cittadinanza il Piano Urbano della Mobilità Sotenibile (Pums). Il Piano, redatto dalla società Sintagma, intende affrontare il tema mobilità a 360 gradi, provando a realizzare un vero e proprio "cambio radicale" della mobilità cittadina.

Gli incontri sul territorio

Per raggiungere questo obiettivo nella maniera più condivisa si è deciso di incontrare i cittadini delle varie zone del territorio comunale attraverso laboratori partecipativi capaci di acquisire ulteriori contributi e richieste. I primi due si sono tenuti al Teatro Augusteo (giovedì 10 novembre, titolo "La città sul mare") ed al circolo Santa Maria ad Ogliara (venerdì 11, titolo "La città in collina). "Abbiamo ritenuto opportuno incontrare i cittadini - spiega l'assessore alla Sicurezza, Claudio Tringali - per ascoltare e recepire le loro istanze e capire quali siano le carenze che rilevano nei vari territorio. Il Pums si pone l'obiettivo di creare una viviblità urbana ed una sicurezza stradale che oggi non ci sono. Il Pums, inoltre, mira a creare quartieri assistiti da servizi pubblici e privati, che ad oggi risultano assenti. Sia chiaro, quando parliamo di viviblità non parliamo solo di sicurezza ma anche di riduzione dell'inquinamento ambientale, che passa attraverso un incremento della mobilità elettrica e dell'utilizzo del trasporto pubblico".