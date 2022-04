Piano del verde a Nocera Superiore: il programma delle attività per assicurare decoro alla città

Decoro è la parola chiave delle linee guida del piano del verde voluto dal sindaco di Nocera Superiore, Giovanni Maria Cuofano. Durante la programmazione delle attività relative al verde pubblico, svolta con gli Uffici Manutenzione e Ambiente, è emersa la volontà di garantire pulizia, ordine e decoro nelle piazze, nelle rotatorie, nei parchi e nelle villette del comune, sia in centro che nelle frazioni. "Con il graduale alzamento delle temperature abbiamo richiesto una programmazione delle attività ancora più incisiva, afferma Cuofano – da questo periodo in poi l’erba cresce più rapidamente ed occorre un monitoraggio più frequente per assicurare decoro e pulizia ovunque".

Le attività previste dal piano

Il programma delle attività, in attuazione da oggi e fino a fine mese, vede la squadra dei giardinieri comunali impegnati nelle seguenti aree:

area peep di Croce Malloni

via Indipendenza

Via Nazionale

Parco archeologico urbano

Villa comunale

Materdomini/Via Nicotera/Via del Santuario/Via Iroma

Villetta via risorgimento

Via Ungari

Villetta Viale Europa

Il piano comunale prevede anche una serie di potature agli alberi dell’area parcheggio alloggi comunali, in via Petrosino (giardinetti), Scuola M. Polo e via S. Pietro.