Piano di Zona a Battipaglia: assemblea con il terzo settore al Comune

Assemblea plenaria, questa mattina al Salotto Comunale di Battipaglia, del Piano Sociale di Zona Ambito S04_1 con i rappresentanti del terzo settore e con gli altri soggetti della solidarietà locale.

I presenti

All'incontro hanno partecipato la sindaca Cecilia Francese, il sindaco di Bellizzi Mimmo Volpe, l'assessore alle Politiche Sociali Francesca Giugliano, l'assessore alle Politiche Sociali e Giovanili del Comune di Olevano Sul Tusciano Davide Zecca e il coordinatore dell'Ufficio di Piano Oreste Pignatari. Due gli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea Plenaria: IV Piano Sociale Regionale 2019-20121 – Programmazione terza annualità e la Programmazione provvisoria anno 2022.

Gli obiettivi

"Si tratta dell'avvio di una collaborazione che tenga conto e privilegi il dialogo continuo con il terzo settore che conosce i nostri territori e i bisogni dei cittadini" ha dichiarato l'assessore Francesca Giugliano Il Piano di Zona S04_1 è ora in grado di programmare nuovi servizi e per questo motivo le organizzazioni del terzo settore sono state invitate a proporre problematiche, esigenze per mappare un vero e proprio piano dei bisogni che si traduca, successivamente, in azioni concrete e progetti per il territorio. Ci sarà una vera e propria “Consulta dei Bisogni” eletta dai soggetti del terzo settore.