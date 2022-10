Piano di Zona S2 - Cava Costiera, via libera a nuove assunzioni: soddisfatta la Cgil

I sindaci dei Comuni del Piano di Zona S2 Cava - Costiera hanno approvato la programmazione per l'incremento della forza lavoro attraverso il potenziamento orario dei dipendenti a tempo parziale e indeterminato con finanziamento a valere sul fondo di solidarietà comunale e la previsione di assunzioni di nuovo personale a tempo determinato a valere sul Fondo Lotta alla Povertà e all'esclusione sociale, finanziamenti strutturali messi, a disposizione dallo Stato anche attraverso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per potenziare il sistema dei servizi sociali comunali.

Il commento

Soddisfatta la Cgil Fp di Salerno con il segretario generale Antonio Capezzuto e la segretaria provinciale Ornella Zito: “Quanto programmato risulta di particolare importanza per il nostro territorio dato che da un lato il potenziamento del personale non graverà sui bilanci comunali, dall'altro lato, ampliare gli uffici che offrono servizi alla persona a garanzia dei livelli essenziali di assistenza consentirà una migliore e più efficace risposta alle istanze dei cittadini in un momento di così forte regressione economica anche attraverso la possibilità di incrementare l'accesso ai finanziamenti sovracomunali".