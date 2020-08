Scovata una piantagione di marijuana a Tramonti: il sequestro

In azione, i carabinieri della Compagnia di Amalfi: durante una battuta perlustrativa in alta montagna, i militari hanno individuato una piantagione con un’estensione di circa 150 metri quadri, composta da oltre 80 piante di marijuana, di altezza variabile tra i 70 cm ed i 2 metri.

I carabinieri di Tramonti hanno scoperto quest’area dopo aver svolto molteplici servizi a piedi, in zone impervie e difficilmente raggiungibili, note per prestarsi a questo tipo di attività illecite. L’appezzamento, completamente recintato, era dotato di un vero e proprio impianto di irrigazione artigianale composto da numerosi fusti di plastici e ben 45 metri di tubazioni in gomma che raggiungevano tutte le piantine. Al momento del rinvenimento non è stato trovato nessuno sul posto, motivo per cui le piante sono state immediatamente estirpate e sottoposte a sequestro penale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si indaga, dunque, per risalire al proprietario del terreno ed a chi abbia materialmente coltivato la marijuana. Non è la prima volta che i militari dell’Arma Territoriale scovano piantagioni di cannabis nei meandri più nascosti dei Monti Lattari. Il giro di affari stimato dei proventi ricavabili dall’illecita attività ammonta a oltre 100.000 euro.



Gallery