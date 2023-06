Piante pericolanti in Costiera: traffico in tilt a Conca dei Marini, Ilardi critica l'Anas

Traffico in tilt, oggi pomeriggio, in Costiera. Sulla strada statale 163 "Amalfitana" il traffico è temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni in località Conca dei Marini a causa di piante pericolanti che dalle proprietà private adiacenti incombono sulla statale, alcune delle quali si sono distaccate interessando il piano viabile. Sul posto è intervenuto il personale Anas e i Vigili del Fuoco per le operazioni di messa in sicurezza, per ripristinare la circolazione appena possibile.

La reazione

I numerosi disagi alla viabilità provocano la reazione del presidente di Federalberghi Salerno Antonio Ilardi: "L’odierna chiusura al traffico della strada statale amalfitana, rappresenta l’ennesima prova dell’inadeguatezza del Compartimento Anas della Campania, già acclarata in occasione dell’assenza di ogni supporto offerto alla gestione del dispositivo delle targhe alterne e al mancato aggiornamento dell’Ordinanza 340/2019, del cui perfezionamento si sono dovuti far carico i Sindaci del comprensorio amalfitano. La pericolosa condizione della strada statale amalfitana si somma allo stato di complessivo degrado in cui versano tutti i tratti viari di competenza dell’Anas in provincia di Salerno, quali la tangenziale del comune capoluogo, ridotti a discariche e caratterizzati da erba alta lungo carreggiate e svincoli. L’Anas sta seriamente danneggiando l’economia turistica provinciale e nuocendo gravemente all’immagine dell’intera provincia di Salerno, peraltro nel periodo di massimo afflusso di turisti italiani e stranieri.

Chiediamo con forza che l’Anas adotti ad horas ogni atto finalizzato a garantire l’ordinaria circolazione lungo i tratti viari di sua competenza e a garantirne il massimo decoro. Ci auguriamo che il Governo nazionale voglia intervenire con sollecitudine per apportare opportuni cambiamenti nell’organizzazione dell’Ente e urgenti provvedimenti di controllo della sua funzionalità".