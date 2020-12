Lavori in piazza Alario, la rabbia di Cammarota: "Scempio senza senso"

“Distruggere Piazza Alario, un luogo antico della tradizione, con alberi secolari per un parco giochi senza il consenso dei cittadini è un atto demenziale e un delitto contro la città di Salerno”. Lo dichiara in una nota Antonio Cammarota, Presidente della Commissione Trasparenza. Rimarca come “l’arroganza del potere tradisce il passato distruggendo i simboli, ignora il presente non coinvolgendo la città, sbaglia il futuro perché senza radici”.

I dettagli



“Ho richiesto di sospendere i lavori in autotutela così come si è fatto per i lavori del Corso Vittorio Emanuele - conclude Cammarota - e di discutere la vicenda nel prossimo consiglio comunale previa audizione in commissione dei cittadini”.