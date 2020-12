Lavori in piazza Alario: comincia la sistemazione della pavimentazione

Nuovo look in piazza Alario. E' stata rimossa la vecchia pavimentazione nella zona del cantiere, le foto documentano i lavori di ammodernamento.

I dettagli

La recinzione non comprende la fontana, che non è interessata ai lavori. Un architetto paesaggista si occuperà di valutare l'implementazione di nuove essenze, tipiche delle nostre zone. Non mancano, com'è noto, le polemiche: si discute sulla installazione di giostrine e parco giochi, gli abitanti temono di perdere uno dei pochi polmoni verdi del quartiere e il presidente della Commissione Traspararenza, Antonio Cammarota, ha mosso rilievi.

Gallery