Concerto di Capodanno, Cammarota "boccia piazza Amendola": l'appello al sindaco

Non piazza Amendola, ma piazza della Libertà o almeno piazza della Concordia, o la piazza dell’ex cementificio per ospitare il concerto di Capodanno. Questa la proposta del consigliere comunale Antonio Cammarota che oggi ha richiesto al sindaco di Salerno di organizzare l'evento in una sede adeguata per consentire la più ampia partecipazione "in condizioni di serenità e sicurezza”.

Le ragioni

"Scegliere invece di piazza Amendola, ridotta e pericolosa, piazza della Libertà o almeno piazza della Concordia, o la piazza dell’ex cementificio, determinerebbe la serena partecipazione di migliaia di famiglie e l’afflusso di turisti dall’Italia intera per la festa di Salerno, e favorirebbe le sponsorizzazioni importanti per coprire i costi che la imbarazzante situazione di predissesto della moneta comunale non consente”, ha osservato Cammarota.

Il fatto

Come è noto, tuttavia, al di là delle scelte comunali, sarà poi la Prefettura a determinare la location idonea, in termini di sicurezza, ad ospitare il concerto di Capodanno.