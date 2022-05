Piazza Cavour, rimossi gli storici binari: procedono i lavori per i box e il parcheggio

Continuano i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio e dei box interrati in Piazza Cavour, sul Lungomare Trieste di Salerno. In questi giorni – come mostrano le foto di Antonio Capuano – sono stati rimossi i binari che, molti anni fa, venivano utilizzati per trasportare la merce dal porto commerciale alla stazione ferroviaria.

Il cantiere

Al riguardo, c’era un contenzioso con le Ferrovie dello Stato che, senza non poche difficoltà e ritardi, è stato finalmente risolto. Al lavoro, nel cantiere, tre società: la Fenice Immobiliare Srl, Vive Srl e Vittorio Forte Costruzioni Generali Srl. E’ prevista la realizzazione di 90 box 236 posti auto a rotazione. L’opera, di circa 9 milioni di euro, sarà realizzazione esclusivamente con capitali privati.