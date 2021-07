Laboratorio artigiani e commercio a Piazza della Libertà: il Comune affida i locali

Proseguono i lavori all’interno del grande cantiere di Piazza della Libertà, dove in questi giorni si sta procedendo alla rifinitura al "diamante" e alla posa in opera. In contemporanea, si provvede anche a sistemare l’area verde che è collocata tra il Crescent e il Molo Manfredi. Non solo restyling ma anche attività produttive. Stamattina a Palazzo di Città, infatti, si è svolta la conferenza stampa sull'affidamento delle superfici sottostanti Piazza della Libertà per attività di pubblici esercizi, laboratori artigiani o commercio. Si tratta di cinque nuovi locali.

I dettagli



"La città sta assumendo un'immagine spettacolare: ripascimento, ora Piazza della Libertà - ha detto il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli -. Oggi abbiamo presentato il bando di gara per consegnare 5 location della sottopasseggiata di piazza della Libertà che erano rimaste non attribuite o conseguenza della rinuncia di chi se l'era aggiudicate. Se aggiungiamo aeroporto, alta velocità che abbiamo difeso come postazione a Salerno, la metropolitana, possiamo dire di aver creato una tessitura di relazioni territoriali ampie. Tutto questo credo che valga a far rinascere fiducia nei salernitani, dopo la gelata della pandemia. Siamo fiduciosi". Al suo fianco, l'assessore comunale al commercio, Dario Loffredo: "Si sta concludendo un iter che amplierà cultura, passeggiata. Non dico movida, perché è un termine desueto - ha commentato - Il bando è del 2009, assegnati i locali nel 2012. 14 lotti per 7 attività sono stati concessi e oggi ne rimettiamo a bando altri 5. Sono molto soddisfatto: i titolari dei locali potranno chiamare già gli uffici tecnici, fare ipotesi di lavoro. Sarà bello vedere la passeggiata in piena attività. In questi giorni, sono arrivate tante telefonate all'assessorato e al Suap per chiedere informazioni sulla pubblicazione del bando. Sono convinto che in tanti parteciperanno, dalla provincia, dalla regione e oltre. Ci sono al momento wine bar, ristorante di marchio noto, attività commerciali di intrattenimento: questo è noto per i 14 lotti precedenti. Attendiamo di conoscere le altre 5 attività e vinca il migliore. Il bando e le condizioni non sono cambiati di una virgola rispetto alla precedente edizione". L'inaugurazione di Piazza della Libertà? "Speriamo in un giorno importante per la città". Chissà che possa essere il 21 settembre, San Matteo, festa del Santo Patrono.