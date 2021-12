Parcheggio di Piazza della Libertà, parla Celano (Forza Italia): "Chiediamo se c'è agibilità"

Il Comune di Salerno ha annunciato l'inaugurazione del parcheggio di Piazza della Libertà. Il consigliere comunale FRoberto Celano (Forza Italia) scrive al sindaco Vincenzo Napoli ed al segretario generale per chiedere se c'è agibilità.

La nota

"Abbiamo appreso dell'inaugurazione del parcheggio di Piazza della Libertà, annunciato per anni ed atteso da lustri da commercianti e cittadini. Si chiede di sapere se tale infrastruttura dispone di regolare certificazione di agibilità e se risulta, inoltre, essere stato regolarmente accatastato. Si chiede di sapere, nel caso non ci fosse ancora agibilità e/o accatastamento, se è possibile aprire il parcheggio senza le suddette certificazioni. Si chiede, inoltre, di conoscere per quanti posti auto è dimensionato e sarà aperto il suddetto parcheggio".