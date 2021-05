Prende sempre più forma piazza della Libertà, a Salerno. In via di ultimazione, ormai, i lavori, come mostrano gli scatti di Antonio Capuano: sono stati installati anche i lampioni.

Ultimi ritocchi, dunque, per la nuova area pedonale che fungerà da nuovo perno sociale in città, per la movida e non solo. Tanta curiosità.

Foto di Antonio Capuano