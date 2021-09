Piazza della Libertà, è tutto pronto per l'inaugurazione: montaggio palco e folla di curiosi

Mancano poche ore al taglio del nastro, fissato domani, lunedì 20 settembre alle ore 17, vigilia della festa di San Matteo, Santo Patrono. Presenzierà anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. In queste ore, tante persone hanno fatto una passeggiata per assistere agli ultimi ritocchi

Mancano poche ore all'inaugurazione di Piazza della Libertà, in programma domani, lunedì 20 settembre alle ore 17, vigilia della festa di San Matteo, Santo Patrono di Salerno.

I dettagli

Presenzierà anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. In queste ore, tante persone hanno approfittato della giornata soleggiata e hanno fatto una passeggiata per assistere agli ultimi ritocchi, a cominciare dall'allestimento del palco. Il 21 settembre, infine, spazio al Pontificale. E' molto probabile che in questa circostanza siano portate in Piazza anche le statue di San Matteo, San Gregorio, San Giuseppe, e dei santi martiri Gaio, Ante e Fortunato.

Il post del sindaco

"Dove c'erano degrado e illegalità, cataste di legname ed officine sulla spiaggia abbiamo realizzato come Comune, con il Presidente Vincenzo De Luca, un porto turistico, una passeggiata a mare con bar e ristoranti che prolunga il Lungomare, Salifornia, il Crescent e Piazza della Libertà, 700 parcheggi sotterranei - scrive su Fb il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli - Un capolavoro meraviglioso che dà vivibilità e creerà economia e lavoro. Benvenuti a Piazza della Libertà. La piazza di tutti i salernitani. Salerno ancora più avanti".