Piazza della Libertà, novità per i bambini: è quasi ultimato il parco giochi

E' stato quasi ultimato il parco giochi di Piazza della Libertà. Piacevoli notizie, dunque, per bambini e famiglie che potranno trascorrere qualche ora di spensieratezza passeggiando all'aria aperta.

I dettagli

In via di completamento la pavimentazione antiurto, le nuove giostrine, fertilizzante per l'area verde del parco. In aggiunta, come si evince dalle foto di Antonio Capuano: è tutto pronto per le strisce tattili anche nei due sottopiazza, a Santa Teresa, porticato del Crescent, Piazza della Libertà.