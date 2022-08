Piazza della Libertà: quasi completato il rivestimento perl'accesso ai pontili, spunta un terrazzino al Crescent

Proseguono i lavori tra la spiaggia di Santa Teresa e il Crescent. Come mostrano le foto di Antonio Capuano,è in fase di ultimazione il rivestimento in decowood plus marrone (o legno composito) dell’accesso ai pontili, che va dal sottopiazza al porticciolo.

La mezzaluna

Nel settore 6 Crescent, invece, è stato pavimentato un terrazzino in pietra lavica e travertino bianco nella zona retrostante, che probabilmente sarà utilizzato da uno dei locali che aprirà nell'edificio di architettura contemporanea.