Piazza della Libertà, al via i lavori dopo lo scollamento dei giunti

Sono in corso i lavori per la messa in sicurezza di un tratto di Piazza della Libertà. In particolare, dell’area dove, nei giorni scorsi, si è verificato lo scollamento del silicone dai giunti. Una condizione che si può determinare durante la fase di assestamento del solaio.

Il cantiere

La zona interessata – come mostrano le foto di Antonio Capuano – è stata delimitata in attesa del completamento dell’intervento da parte degli addetti. Nei giorni scorsi, i consiglieri Gallo e Celano avevano polemizzato criticando l’operato dell’amministrazione comunale a pochi mesi dall’inaugurazione della Piazza.