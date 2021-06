Piazza della libertà: prende forma la scalinata in pietra lavica, in corso la copertura dell'area dehors

Proseguono i lavori tra il lungomare e il Molo Manfredi di Salerno. In Piazza della Libertà sta prendendo forma la scalinata in pietra lavica bocciardata al centro, la rampa per i tir sulla sinistra sempre in pietra lavica, l’impermeabilizzazione della fioriera sulla destra.

I lavori

In corso la copertura dell'area dehors del sottopiazza, con toghe decowood plus. Infine, è in via di ultimazione la riqualificazione della strada interna che conduce al Molo Manfredi.