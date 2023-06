Piazza della Libertà: al via la pulizia delle scalinate e dei giardini del grande parcheggio

Proseguono i lavori di manutenzione di Piazza della Libertà a Salerno. Questa mattina - come mostrano le foto di Antonio Capuano - operai in azione per la pulizia delle scalinate che dalla piazza conducono alla passeggiata sul livello del mare; le scalinate, infatti, da tempo erano state sporcate o imbrattate dai soliti incivili.

Pulizie in corso, sempre oggi, anche nel grande parcheggio sottostante, dove altri operai si sono occupati di rendere più decorosi le due aree verdi che lo caratterizzano.