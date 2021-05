Piazza della Libertà: ipotesi inaugurazione a fine giugno, vicinissimo il taglio del nastro

Non è stata ancora ufficializzata una data definitiva, ma dalla delibera che riapre le procedure per l'assegnazione dei locali commerciali sorti in Piazza della Libertà è evidente che l’ipotesi dell’apertura per la fine del prossimo mese è una probabilità molto concreta

L'inaugurazione di Piazza della Libertà sarebbe vicinissima: lo scrive il quotidiano La Città oggi in edicola: ipotesi inaugurazione a fine giugno, vicinissimo il taglio del nastro.

I dettagli

Non è stata ancora ufficializzata una data definitiva, ma dalla delibera che riapre le procedure per l'assegnazione dei locali commerciali sorti in Piazza della Libertà è evidente che l’ipotesi dell’apertura per la fine del prossimo mese è una probabilità molto concreta. Potrebbe essere proprio il 30 giugno la data designata per il taglio del nastro.