Boom di visitatori in Piazza della Libertà: parcheggi sold out, traffico in tilt

Boom di visitatori, oggi, a Salerno, all’interno di Piazza della Libertà: giovani, coppie, famiglie, comitive hanno preso d’assalto la nuova area pubblica, che sta diventando una importante attrazione turistica. Tante le foto e i selfie scattate da ogni angolo della Piazza e del sottopiazza.

Pienone in città

Sold out i parcheggi, in particolare quello di Piazza della Concordia e dell’area del Genio Civile. Lunghe di file auto si sono formate lungo via Ligea e sul lungomare Trieste. (Le foto sono di Antonio Capuano).