Piazza della Libertà: pavimentazione sconnessa in alcuni punti, la segnalazione

Correttivi in corsa, numerose segnalazione. Dopo l'inaugurazione di Piazza della Libertà, tanti cittadini hannio raggiunto la zona di Santa Teresa per godere della passeggiata con vista sul golfo di Salerno: ragazzi, famiglie, ma set fotografico per gli sposi, nel giorno del fatidico sì.

La segnalazione

Non mancano però le lamentele. Dopo il raid vandalico ai danni del corrimano della piazza, il Comune di Salerno sarà chiamato nelle prossime ore ad effettuare anche una ricognizione della pavimentazione. Giugnono alla nostra redazione numeros segnalazioni e l'obiettivo fotografico del fotoreporter Guglielmo Gambardella ha zoomato sulle criticità. Le mattonelle della passeggiata, in alcuni punti appaiono instabili e nei pressi di fontane l'acqua ristagna.