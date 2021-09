Tutto pronto per l'apertura di Piazza della Libertà: sopralluogo di De Luca nel cantiere

Il taglio del nastro è previsto per lunedì 20 settembre, mentre il giorno successivo si celebrerà il Pontificale, in onore di San Matteo alla presenza del cardine Parolin

E’ tutto pronto per l’inaugurazione di Piazza della Libertà a Salerno. Ieri sera sopralluogo del governatore della Campania Vincenzo De Luca insieme al sindaco Enzo Napoli e all’assessore comunale all’urbanistica Mimmo De Maio insieme ai tecnici per le ultime verifiche inerenti, in particolare, l’illuminazione.

L'iniziativa

Il taglio del nastro è previsto per lunedì 20 settembre, mentre il giorno successivo si celebrerà il Pontificale, in onore di San Matteo alla presenza del cardine Parolin.