Emergenza Covid-19, transenne rimosse in piazza San Francesco e piazza Abate Conforti: gli incivili "sfidano" le chiusure

Nessun ritegno, nè sale in "zucca" per alcuni salernitani. E' proprio il caso di constatarlo, tristemente. Da questo week-end, come è noto, oltre al lungomare, all'area di Santa Teresa e alla villa comunale, il sindaco Vincenzo Napoli ha disposto la chiusura di piazza San Francesco e piazza Abate Conforti, per scongiurare assembramenti pericolosi che potrebbero favorire la diffusione del contagio da Covid-19. Nonostante le transenne poste nelle due piazze salernitane, tuttavia, diversi giovani e meno giovani hanno pensato bene di ignorare i divieti, sedendosi sulle panchine ed accedendo alle aree interdette, in barba all'ordinanza.

Non solo: in particolare in piazza San Francesco, numerosi i ragazzini senza mascherina, in gruppo, dopo aver superato le transenne poste come divieto di accesso all'area. Una vergogna e un rischio per l'intera comunità: l'auspicio è che le forze dell'ordine possano presidiare le "zone sensibili" e sanzionare i trasgressori. A quanto pare, infatti, nessuna transenna, senza un costante monitoraggio, risulta in grado di frenare l'inciviltà e l'imprudenza di chi, con comportamenti rischiosi e irresponsabili, arreca danno all'intera comunità, senza rispetto per la salute propria ed altrui. Tanta amarezza.

Foto di Antonio Capuano

