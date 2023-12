Nuova piazzetta sul lungomare: la pavimentazione sarà in pietra lavica etnea

Continuano i lavori per la riqualificazione dell’area tra la Casa dell’Ex Combattente e il Teatro Pasolini. Lì sorgerà una nuova piazzetta su due livelli, che renderà ancora più accogliente l’accesso al Crescent e a Piazza della Libertà. Nelle ultime ore - come mostrano le foto di Antonio Capuano - è arrivato il materiale per la realizzazione della pavimentazione in pietra lavica etnea.