Picchiava la madre per i soldi della droga: scatta il divieto di avvicinamento per un 45enne

Dovrà rimanere lontano dalla madre un cittadino salernitano di 45 anni, accusato di estorsione e maltrattamenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le accuse

Secondo quanto ricostruito dalla Procura di Nocera Inferiore, l’uomo avrebbe più volte minacciato di morte, insultato e finanche aggredito con un bastone di legno la donna, che si sarebbe rifiutata di consegnargli il denaro che, presumibilmente, avrebbe poi utilizzato per acquistare la droga. In un’occasione, si sarebbe persino recato nella scuola dove la madre lavora per intimidirla. Diversi, dunque, sono gli episodi finiti nel mirino degli inquirenti, a seguito delle denunce presentate dalla vittima, che hanno spinto il tribunale nocerino a disporre per lui la misura del divieto di avvicinamento alla donna e ai luoghi che lei frequenta.